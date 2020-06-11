اللجنة المركزية لشؤون المرأة تختتم حلقات الدعم والتوعية

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اختتمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة حلقات الدعم والتوعية التي استمرت على مدى شهرين خلال أزمة كورونا ... استهلت المعالجة النفسية شارلوت الخليل الترحيب بكل من منسقة اللجنة الأستاذة جومانا سليلاتي ،

ومسؤولة التواصل مع لجان المرأة في قطاع الإنتشار، السيدة جويل البشعلاني.

كما شاركت لجان المرأة من كندا

هيئة Colco Canada :

السيدة نينا عنَيْد عَارِج مسؤولة لجنة شؤون المرأة-كولكو كندا

السيدة نضال ضاهر مسؤولة شؤون المرأة- كولكو اوتاوا

السيدة سيدة سركيس مسؤولة شؤون المرأة- كولكو Windsor

الولايات المتحدة الأميركية Lebanese American commission for democracy:

من بوسطن

-السيدة نتالي حمصي رئيسة LACD مقاطعة نيو انكلند،

-السيدة حنان بدران منسقة شؤون المرأة في LACD مقاطعة نيو انكلند

-السيدة هيوغيت صفير التي شاركت تجربتها مع عائلتها التي اصيبت جميعها بفيروس كورونا.

تناولت الحلقة التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية في الإنتشار ، النشاطات المتعددة التي قامت بها كل لجنة اضافة الى دعم الانتشار الدائم للبنان.

وفي الختام شكرت الاستاذة سليلاتي سيدات التيار في الانتشار لمشاركتهن كما وجهت شكر خاص لاعضاء اللجنة ومسؤولات المرأة في الاقضية وخصّت بالشكر كل من مسؤولة التمكين والتواصل د. رندا عون والمعالجة النفسية شارلوت الخليل على عملهما الدؤوب خلال تلك المرحلة على امل اللقاء قريباً وبعمل مشترك متواصل لما فيه خير المرأة والتيار .