living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة المركزية لشؤون المرأة تختتم حلقات الدعم والتوعية

11
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة حلقات الدعم والتوعية التي استمرت على مدى شهرين خلال أزمة كورونا ...  استهلت المعالجة النفسية شارلوت الخليل الترحيب بكل من منسقة اللجنة الأستاذة جومانا سليلاتي ، 
ومسؤولة التواصل مع لجان المرأة في قطاع الإنتشار، السيدة جويل البشعلاني.
كما شاركت لجان المرأة من كندا 
هيئة Colco Canada :
السيدة نينا عنَيْد عَارِج مسؤولة لجنة شؤون المرأة-كولكو كندا 
السيدة نضال ضاهر مسؤولة شؤون المرأة- كولكو اوتاوا 
السيدة سيدة سركيس مسؤولة شؤون المرأة- كولكو Windsor
 
 الولايات المتحدة الأميركية Lebanese American commission for democracy:
من بوسطن
-السيدة نتالي حمصي رئيسة LACD  مقاطعة نيو انكلند، 
-السيدة حنان بدران منسقة شؤون المرأة في LACD  مقاطعة نيو انكلند
-السيدة هيوغيت صفير التي شاركت تجربتها مع عائلتها التي اصيبت جميعها بفيروس كورونا.
 
تناولت الحلقة التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية في الإنتشار ، النشاطات المتعددة التي قامت بها كل لجنة اضافة الى دعم الانتشار الدائم للبنان. 
وفي الختام شكرت الاستاذة سليلاتي سيدات التيار في الانتشار لمشاركتهن كما وجهت شكر خاص لاعضاء اللجنة ومسؤولات المرأة في الاقضية وخصّت بالشكر كل من مسؤولة التمكين والتواصل د. رندا عون والمعالجة النفسية شارلوت الخليل على عملهما الدؤوب خلال تلك المرحلة  على امل اللقاء قريباً وبعمل مشترك متواصل لما فيه خير المرأة والتيار .
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout