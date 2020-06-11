توقيف مقرصن في البقاع وهذا ما جاء بإعترافاته

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (و.أ) في منطقة البقاع بجرم القرصنة الالكترونية، واستعمال مزور، حيث اعترف بقيامه بمئات عمليات القرصنة، وضبطت بحوزته عدداً من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخليوية وشرائح الاتصال الأجنبية وبطاقات تخزين البيانات وعدداً كبيراً من الأوراق التي تحتوي على قوائم بريد إلكتروني وحسابات مقرصنة، إضافة لبيان قيد افرادي وجواز سفر مزور يستعملهما في تنقلاته.

بمراجعة القضاء أشار بتوقيفه وإيداعه اياه مع المضبوطات بواسطة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.