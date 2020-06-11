حول قراءة الدكتور رضوان السيد لتحديات الوضع اللبناني (جهاد طربيه)

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تفاجأت بالمطالعة التي قدمها الدكتور رضوان السيد ، بناء على دعوة من مؤسسة politica في بداية الشهـــر الجاري "حول تحديات الوضع اللبناني…" لما تضمنته من تناقضات ونواقص ومغالطات للوقائع السياسية في لبنان ، مما استوجب كتابة هذا التعليق ،

في باب التناقض ،

مقابل مدحه لما وصفه بثورة 17 تشرين الاول لكونها تجاوزت الطائفية التقسيمية ،أعلن عن تأسيس تجمع من اهل السنة . ومقابل حثه من يصفهم بالثوار للمطالبة بتطبيق ما تبقى من القرار 1559 المشهور اي نزع سلاح المقاومة ، اغفل عن اخبرنا كيف لبنان سيواجه ويحاسب العدو الاسرائيلي على اعتداءاته المستمرة

وفي باب النواقص ،

تكلم في العموميات عن افلاس الدولة اللبنانية دون ان يذكر للرأي العام من المسؤول عن السياستين المالية والاقتصادية منذ سنة 1992 التي اعتمدتها الدولة اللبنانية ، في القطاعين العام والخاص .

اما في باب المغالطات ،

فقد اكد الدكتور رضوان السيد على وجود راديكاليتين وعن دورهما الحاسم في تسيير شؤون الدولة اللبنانية .

لجهة الوجود ،

فقد تكلم عــــن :

- راديكالية شيعية متمثلة بحزب الله تقود سياسياً الطائفة الشيعية منذ العام 2005 .

في حين تناسى وجود حركة امل ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ، كما غض الطرف عن التنسيق المتواصل منذ العام 2005 بين القيادات السياسية في لبنان ، وخاصة تيار المستقبل وكل من حزب الله وحركة امل على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، تكويناً وعملاً.

- وراديكالية مسيحية متمثلة بالتيار الوطني الحر تقود سياسياً المسيحيين.

في حين غاب عن باله التذكير اين كان التيار الوطني الحر لغاية العام 2005 ، ومن حرمه في ان يتمثل حكومياً بعد الانتخابات النيابية سنة 2005 ، ومن حدد له فقط حق التمثل بثلاث وزراء بعد الانتخابات النيابية عام 2009 .

كما تناسى واقعة تبني تيار المستقبل ، وهو من يتولى القيادة السياسية لدى الطائفة السنية ، ترشيح العماد عون لرئاسة المجهورية وانتخابه عـــام

2016 ، وان من يصفه بالراديكالية المسيحية قد ساهم في فك اسر رئيس الحكومة في خريف سنة 2017 .

اما لجهة الدور ،

فقد اكد الدكتور رضوان السيد بوقوف هاتين الراديكالتيين حائلاً دون الاصلاح الحقيقي ودفعهما الدولة اللبنانية للدخول في المسارين الايرائي والسوري .

في حين الواقع خلاف ذلـــــك،

فلنتــذكر بأن مـن جاهر بمنع محاسبة او مساءلة رئيــس حكومة سابق وحاكم المصرف المركزي لا ينتم الى هاتين الراديكاليتين ،كما ان رئيس الجهورية العماد ميشال عون قام بزيارة للملكة العربية السعودية وليس للجهورية الاسلامية الايرانية او للجمهورية العربية السورية. فضـلاً عـن ان حكومــة الرئيس حسان دياب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومجمــوعة سيدر وليس مع الدولة السورية لترتيب التبادل التجاري ولتسهيل الترانزيت البري او مع الدولة الايرانية لبناء معامل للطاقة الكهربائية .....

امــــــا بعـــــد،

كنت من بين اوائل المؤيدين لو كان الدكتور رضوان السيد ،من نحترم ونقدر، قد ترجم تأييده لتجاوز الطائفية التقسيمية بتأسيس تجمع وطني شامل واضعاً برنامج عمل لحل ملفات جوهرية تعاني منها الدولة اللبنانية منعاً لضياعها :

ملفات بعضها منذ سنة 1948 وما زالت ،وبعضها الآخر بدأ عام 2011 ونتائجه مستمرة ، فضلا عن رسم سياستين مالية واقتصادية لاخراج لبنان من الضائقة الاجتماعية .