ما لا تعرفونه عن تقرير الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بشأن لبنان!

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تبيّن ان تقرير لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، رُفعت عنه السرية امس الاربعاء، فيما كانت اللجنة قد وضعته قبل ستة أشهر، وهو يقع في ١١١ صفحة خُصّص الشأن الغالب فيه لما تعتبره الولايات المتحدة الخطر الايراني على أمنها القومي.‬



‫وكان مستغربا ان تسارع جهات لبنانية في واشنطن معروفة الانتماء والتوجّه، الى اخراج التقرير عن سياقه الحقيقي، من خلال محاولة توظيفه لبنانيا، عبر التركيز على الفقرة اللبنانية في التقرير والتي لم تتجاوز الصفحتين من اصل الـ١١١ صفحة، ومن ثم الترويج عن انه عبارة عن قانون اميركي جديد.‬

‫وقد اصرت هذه الجهات على حرف التقرير عن سياقه، رغم انها تلقت نصائح من قريبين من الادارة الاميركية مفادها ان هذا التوظيف خاطئ لا يصب في مصلحة لبنان ولا يعكس حقيقة الموقف الاميركي الرسمي، علما ان التقرير صدر قبل تشكيل حكومة حسان دياب، في زمن حكومة تصريف الاعمال برئاسة سعد الحريري.



‫كما تبيّن ان مسؤولين لبنانيين عدلوا عن اي توظيف سياسي مماثل بعدما استفسروا عن طبيعة التقرير وظروف وضعه وسياقه الواقعي، وكذلك فعل مسؤولون في وسائل اعلام لبنانية.