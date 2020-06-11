عناوين الصحف ليوم الخميس 11 حزيران 2020

الأخبار: لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
الديار: ارتفاع جنوني للدولار... والحكومة تقرّ تعيينات محاصصة سياسية
لا استقرار بسعر صرف الدولار قبل انجاز حلول ملموسة مالية واقتصادية
نداء الوطن: باسيل يُحكم قبضته على الحكومة... والسلطة تستعدّ للإطباق على "مفاتيح الشارع"
حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
اللواء: الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
الملاحقات لم توقف جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق
البناء: سورية تسيطر على أزمة هبوط سعر الليرة… وصاروخ قرب السفارة الأميركيّة في بغداد / «القوميّ» لخطة مواجهة تقوم على الإنتاج والتبادل بين لبنان وسورية والعراق والأردن / الحكومة: التعيينات الماليّة تمهّد لتصويب مسار الأسواق… وبداية مرحلة جديدة
النهار: التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
الجمهورية: محاصصة حتى الرمق األخير
the daily star: Cabinet OKs key administrative, financial postings
l'orient le jour: Le gouvernement se soumet aux desiderata de ses parrains politiques