عناوين الصحف ليوم الخميس 11 حزيران 2020

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الأخبار: لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة

تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ





الديار: ارتفاع جنوني للدولار... والحكومة تقرّ تعيينات محاصصة سياسية

لا استقرار بسعر صرف الدولار قبل انجاز حلول ملموسة مالية واقتصادية

نداء الوطن: باسيل يُحكم قبضته على الحكومة... والسلطة تستعدّ للإطباق على "مفاتيح الشارع"

حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!

اللواء: الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!

الملاحقات لم توقف جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق

البناء: سورية تسيطر على أزمة هبوط سعر الليرة… وصاروخ ‏قرب السفارة الأميركيّة في بغداد /‏ ‎«‎القوميّ» لخطة مواجهة تقوم على ‏الإنتاج والتبادل بين لبنان وسورية ‏والعراق والأردن /‏ الحكومة: التعيينات الماليّة تمهّد لتصويب ‏مسار الأسواق… وبداية مرحلة جديدة



النهار: التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح



الجمهورية: محاصصة حتى الرمق األخير



the daily star: Cabinet OKs key administrative, financial postings



l'orient le jour: Le gouvernement se soumet aux desiderata de ses parrains politiques