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الديار: في الملف المالي، تؤكد اوساط مالية واسعة الإطلاع لـ» الديار» ان ارتفاع سعر الدولار مرتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي والمالي الداخلي فمن جهة هناك حصار اميركي غير معلن ومنع لدخول اي اموال جديدة على شكل مساعدات او هبات او قروض بالدولار. وهناك احجام ممن يملكون الدولار في منازلهم او حتى من الصرافين وغير الصرافين على سعر متدن.

وتشير الى ان واقع الدولار من واقع الازمة الاقتصادية ولا يمكن فصلها عن سوء ادارة الحكومة للملف المالي وعدم القيام بأي خطوة لتنفيذ الخطة المالية او اجراءا اصلاحات تؤكد جديتها.

وتأسف الاوساط لان سعر الدولار لن ينخفض بلا اجراءات جدية للحكومة وتعميم مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة وتحديد سقف لسعر الصرف يومياً، لن يؤدي الى خفض سعر الدولار ومتوقع ان يرتفع مجدداً غدا!

وفي وقت تكرس الشقاق بين اعضاء الوفد اللبناني المفاوض، وتحديدا بين ارقام المصرفيين وارقام المالية، كشفت معلومات ان الأثنين تُعقد جلسة مفاوضات مع خبراء صندوق النقد للإتفاق على التفاصيل والتعديلات النهائية لقانون الكابيتل كونترول.