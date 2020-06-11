living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هناك تمنيات بأن تطال العقوبات الأميركية بري وباسيل

11
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: تتوقف اوساط سياسية ملياً عند التسريبات التي تقول ان لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الاميركي، اوصت بصدور تشريع بفرض عقوبات يُلاحق داعمي «ح ز ب ال ل ه» ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكذلك أوصت، بفرض عقوبات على كل وزراء «ح ز ب ا ل ل ه» في الحكومة، اضافة الى من يقدّمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب مثل الوزير السابق جميل جبق، والوزير السابق فوزي صلوخ».

 

وتضمن الاقتراح وفق ما اورد موقع «سكاي نيوز»، الامتناع عن ارسال اموال دافعي الضرائب الى لبنان عبر صندوق النقد الدولي، بما يهدّد المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. كذلك، شمل الاقتراح ايضا وقف ارسال المساعدات الى الجيش اللبناني.

 

وتؤكد الاوساط ان التهليل الاعلامي لبعض القوى الداخلية المعارضة لـ «ح ز ب ال ل ه» و«التيار الوطني الحر» ولرئاسة الجمهورية، يؤكد قصر النظر لهذه القوى والتي تعتقد ان بإمكان اميركا فرض إدارتها وهيمنتها على لبنان والحكومة وإخضاعهما.

 

وتلفت الى انها مجرد تسريبات وليست جديدة ومنذ عامين يتردد اسمي الرئيس بري والنائب باسيل وهناك تمنيات بأن تطالهما العقوبات. وتشير الاوساط الى ان الرئيس بري شخصية دستورية وازنة في الدولة اللبنانية وفرض عقوبات عليه يعني حرباً اميركية على لبنان بكل ما للكلمة من معنى وهو سيؤدي الى كارثة كبرى ولن تواجه بتكتيف الايدي.

 

وتؤكد الاوساط ان كل هذه السيناريوهات والحديث عن عقوبات مالية جديدة ومنع اي مساعدة عن طريق صندوق النقد الدولي متوقع ومرشح للتزايد ولن يتوقف عند حد الا بعد تنفيذ الاوامر والاملاءات الاميركية والتي لن تنفذ طبعاً.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout