هناك تمنيات بأن تطال العقوبات الأميركية بري وباسيل

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الديار: تتوقف اوساط سياسية ملياً عند التسريبات التي تقول ان لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الاميركي، اوصت بصدور تشريع بفرض عقوبات يُلاحق داعمي «ح ز ب ال ل ه» ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكذلك أوصت، بفرض عقوبات على كل وزراء «ح ز ب ا ل ل ه» في الحكومة، اضافة الى من يقدّمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب مثل الوزير السابق جميل جبق، والوزير السابق فوزي صلوخ».

وتضمن الاقتراح وفق ما اورد موقع «سكاي نيوز»، الامتناع عن ارسال اموال دافعي الضرائب الى لبنان عبر صندوق النقد الدولي، بما يهدّد المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. كذلك، شمل الاقتراح ايضا وقف ارسال المساعدات الى الجيش اللبناني.

وتؤكد الاوساط ان التهليل الاعلامي لبعض القوى الداخلية المعارضة لـ «ح ز ب ال ل ه» و«التيار الوطني الحر» ولرئاسة الجمهورية، يؤكد قصر النظر لهذه القوى والتي تعتقد ان بإمكان اميركا فرض إدارتها وهيمنتها على لبنان والحكومة وإخضاعهما.

وتلفت الى انها مجرد تسريبات وليست جديدة ومنذ عامين يتردد اسمي الرئيس بري والنائب باسيل وهناك تمنيات بأن تطالهما العقوبات. وتشير الاوساط الى ان الرئيس بري شخصية دستورية وازنة في الدولة اللبنانية وفرض عقوبات عليه يعني حرباً اميركية على لبنان بكل ما للكلمة من معنى وهو سيؤدي الى كارثة كبرى ولن تواجه بتكتيف الايدي.

وتؤكد الاوساط ان كل هذه السيناريوهات والحديث عن عقوبات مالية جديدة ومنع اي مساعدة عن طريق صندوق النقد الدولي متوقع ومرشح للتزايد ولن يتوقف عند حد الا بعد تنفيذ الاوامر والاملاءات الاميركية والتي لن تنفذ طبعاً.