السيرة الذاتية لمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

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نشرت "الوكالة الوطنية للاعلام"، السيرة الذاتية لمدير العام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وفيها:

"38 عاما. متأهل. لبناني.



متمرس في الإدارة العامة مع خبرة تقنية في تطوير جودة البنية التحتية للمنتج المحلي مع إلمام قوي وثابت بإجراءات وعمليات سياسات المنظمات الدولية. أثبت نجاحه في إشرافه على سلامة المنتوجات للمستهلك كما التأكد من مطابقة المنتجات اللبنانية للمعايير الدولية. ذو معرفة وفهم للعمليات في الإدارة العامة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة. أظهر حس القيادة والمسؤولية من خلال تعاطيه المباشر مع الكثير من الملفات المتعلقة في حماية المستهلك والعلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول والمنظمات الدولية.

شارك في تدريب المتطوعين في حماية المستهلك كما في تدريب الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية والمغتربين.

يعمل في المديرية العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة منذ أكثر من أربع سنوات من ضمن فريق الخبراء التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بحيث شغل منصب منسق حماية المستهلك ومن ثم مسؤول تطوير الجودة، وكان مستشارا للمدير العام السابق مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي، منظمة الغذاء العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، كما وشارك في الكثير من مؤتمرات الإقتصاد والتنمية، ابرزها تطوير الإستثمار في منطقة البحر المتوسط مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

يعمل الآن مع اللجان الفنية بصفته ممثلا عن وزارة الإقتصاد والتجارة في لجنة الأمن الغذائي والحماية الإجتماعية، كما في لجنة الإنماء الريفي ولجنة وضع المعايير للأدوات الطبية المستخدمة لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى لجنة وضع آلية سحب العينات على المعابر والمرفأ.

مجالات الخبرة:

. الإدارة والتفاوض مع أصحاب المصالح والمنظمات الدولية.

. التخطيط والتنفيذ الإستراتيجي.

. الحوكمة والقيادة الرشيدة.

. بناء القدرات والمساعدة التقنية.

الخبرة العملية:

وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي - وتنمية التجارة.

مسؤول تطوير الجودة: المساهمة في تطوير خطط عمل مديرية حماية المستهلك كجزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة.

التنسيق والمساهمة في ضمان منتجات آمنة للمستهلكين ودعم المنتجات والخدمات اللبنانية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية من خلال ضمان مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.

تنسيق تنمية العلاقات مع القطاع الخاص والعام مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المصدرة.

التنسيق والحفاظ على علاقات عمل مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية الأخرى المعنية بتطوير الجودة على مستوى المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.

إطلاق حملة توعية بين القطاع الخاص حول المسائل المتعلقة في سلامة الغذاء.

إعداد وتنظيم الندوات التي تستهدف القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالجودة.

منسق حماية المستهلك: التنسيق مع وزارة الصحة العامة والزراعة والوزارات المعنية الأخرى وهيئات القطاع الخاص في تحديث تشريعات السلامة الغذائية والمعايير والقواعد الفنية.

تقديم الدعم الفني لتطوير آليات تنفيذ المراسيم والقرارات ذات الصلة.

تقديم الدعم في وضع مدونات الممارسات والتوجيه بشأن تفسير وتنفيذ اللوائح الغذائية لضمان مستوى ثابت من الإنفاذ.

مراقبة التحديثات في شأن حماية المستهلك وسلوك السوق.

القيام بمهام تكميلية إضافية حسب ما يطلبه بشكل مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المساهمات المختارة:

معالجة وتحليل الشكاوى الواردة من المستهلكين بشكل يومي.

تقديم الدعم والمشورة للصناعيين والتجار في شأن مفاوضات حواجز الوصول إلى الأسواق.

رصد تقارير حماية المستهلك التي ترسلها مديرية حماية المستهلك إلى مكتب المدير العام ومراجعة عينات بيانات المفتشين في شأن سلامة الأغذية على أساس يومي.

إعداد مذكرة تفاهم مع (ENA)المدرسة الوطنية للإدارة.

المشاركة والتفاعل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

الإشراف على الدراسات في الوزارة مثل "تطبيق نظام إدارة الجودة لمنتجات الألبان اللبنانية الصناعة وتأثيرها على تحسين الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي".

المشاركة الملائمة والمساعدة الفنية لتنفيذ بعض المبادرات المحددة في الاستراتيجية، وبخاصة مكاتب الوزارة على كل الحدود وخاصة مرفأ بيروت، من خلال إعادة بناء المكتب وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تسهيل التجارة.

توفير التدريب على حماية المستهلك وسلامة الغذاء للمتدربين.

كلينغروب لبنان

مستشار الرعاية الصحية: إدارة وتنفيذ استراتيجيات صحية مختلفة تتماشى مع الأهداف التجارية على المدى القصير والطويل.

الإشراف على فريق من المحترفين يشرفون على الأنشطة اليومية لقسم العمليات.

قيادة وتطوير التسعير للخدمات / المنتجات الصحية المتنوعة لمبيعات ما بعد التعاقد.

منظمة الهلال الأحمر العراقي: مدير المشروع إدارة تخطيط وتصميم وتنفيذ الإستراتيجيات والإجراءات والسياسات لتحسين حجم الخدمات الصحية إإضافة إلى الربحية الإجمالية.

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية وتعيينها ومراقبتها لتقييم الأداء وتحسين كفاءة العمل.

الكشف عن احتياجات تدريب الموظفين وإجراء جلسة تدريبية لضمان التطوير المستمر.

منظمة الصحة العالمية مكتب بيروت: الدعم الفني للرعاية الصحية الأولية.

دعم برنامج الأمراض غير السارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

مساهمات مختارة:

تنفيذ خطة عمل "حملة التوعية بشلل الأطفال" في المدارس والبلديات.

الإشراف على عمليات الرعاية الصحية الأولية في 008 مركزا.

تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية الاعتماد في الرعاية الصحية الأولية.

وزارة الصحة العامة: مستشار وزير

تعزيز قدرات الوزارة في وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات.

تقديم المشورة في شأن أفضل الممارسات والخبرات في تنفيذ عملية الاعتماد.

المساهمات المختارة:

تقديم المشورة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الوقاية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تقديم المشورة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة حول عمليات إصلاح الصحة العامة ودمج الصحة الإلكترونية.

تقديم التوجيه لتطوير نظام ضمان الجودة في المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية.

ممثل الوزارة في مراجعات الاتفاقية مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي.

"لجنة صحة الفم": تم ترشيحه كنقطة محورية في "لجنة عملية الاعتماد القرار الوزاري رقم: 0

الأدوية المزمنة "ولجنة إطار عمل الرعاية الصحية الأولية".

فندق راديسون بلو: مدير الصحة

المساهمات المختارة:

وضع وتنفيذ برامج سلامة الغذاء لجميع الموظفين.

ضمان ضوابط جودة الخدمة.

تطوير رضا النزلاء من خلال الحفاظ على مرفق آمن.

وضع إجراءات السلامة لجميع معدات التجهيز.

تنفيذ مراجعة أداء الجودة في كل المنافذ.

التوظيف الأكاديمي:

جامعة القديس يوسف كلية الطب: أستاذ مادة تعزيز الصحة طلاب الدراسات العليا

الجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة: مادة الاقتصاد الصحي

مادة القيادة والإدارة طلاب الدراسات العليا

مادة الأخلاقيات وآداب المهنة طلاب الدراسات العليا

جامعة الحكمة كلية الصحة العامة: إدارة الرعاية الصحية فئة البكالوريوس

الانتماءات والخدمات المهنية:

اللجان الفنية: عضو لجنة فحص العينات الغذائية بوزارة الاقتصاد والتجارة. -

عضو لجنة الإجراءات التنفيذية لمكاتب وزارة الاقتصاد بالموانئ والمطارات وزارة الاقتصاد والتجارة

عضو في لجنة صياغة المبادئ التوجيهية وخطوات التشغيل القياسية للمستهلكين وأصحاب المصلحة وزارة الاقتصاد والتجارة.

عضو اللجنة الفنية الفرعية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

عضو اللجنة الفنية للتعليم والتدريب الفني والمهني

عضو في اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الأولية وزارة الصحة العامة

عضو في اللجنة الوطنية للأمراض غير المعدية منسق مع منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة

عضو اللجنة الوطنية لتقييم خدمات الرعاية الصحية مع البنك الدولي وزارة الصحة العامة

عضو في اللجنة الوطنية للأدوية المزمنة مع - YMCA - وزارة الصحة العامة.

عضو اللجنة الوطنية لصحة الفم بوزارة الصحة العامة.

عضو اللجنة الوطنية للصحة المدرسية وزارة الصحة العامة.

المنشورات:

- ر. عبد الكريم ، أ. الحاج ، يولا زيتون مصري ، م. أبو حيدر ، العمل من قابلية التطبيق والكفاءة في المنزل: تحد لإدارة الموارد البشرية، المجلة الدولية للأبحاث الطبية والصيدلانية الحالية.

فرحات أ ، أبو حيدر ، م. الحاج أ. المبادئ التوجيهية واستراتيجية التنفيذ لاستخدام القنب المجلة الدولية للبحوث الحالية.

كرم ، ر ، أبو حيدر ، ع ، خواجة ، فاعلية رسائل مموهة وتأثيرها على خيارات الناس، المجلة العلمية الأوروبية

خليل، محمد، أبو حيدر، الخواجة، دور نظم المعلومات في تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي اللبناني الشرق الأوسط للإدارة العامة (MERPA).

الحداد، ر. ف.، يحفوفي، ن.، أبو حيدر، م.، حطيط، م. معرفة ومواقف وممارسات المرأة اللبنانية المتزوجة تجاه سلامة الغذاء. مجلة أتينا للصحة العامة 6. استردت من

https://www.atenajournals.com/index.php/ajph/article/view/7

فتوني م، نصر الدين م، الحاج أ، أتاشيان م، أبو حيدر م، تقييم جاهزية المستشفيات التعليمية في لبنان وتأثيرها على الممارسة والتوثيق، المجلة الدولية للبحوث الحالية، المجلد 09، العدد 96

حرب د، بو يزبك إي، أبو حيدر م، المعرفة والموقف والممارسات تجاه التغذية والنظام الغذائي أثناء الحمل،التي سلّمتها آمون للنساء اللاجئات السوريات حديثا، مجلة اللاجئين والصحة العالمية.

الخواجة، أ، أبو حيدر، م، كرم، الإصلاح الإداري: مدخل لمراقبة الفساد في لبنان، مراجعة الشرق الأوسط للإدارة العامة (MERPA).

خواجة، أ، أبو حيدر، م، كرم، ر. فلسفة الإدارة المحلية من منظور الحوكمة الرشيدة، مراجعة الشرق الأوسط للإدارة العامة (MERPA).

كرم، ر.، أبو حيدر. م، خواجة، لاذقي، دراسة استقصائية أولية للجمعية العامة عن آثار التخصص في العمل في مكان العمل، مجلة العلوم اللبنانية.

أبو حيدر، خليفة، الاستبيان الوطني لتقييم الجودة لمراكز العلاج الطبيعي في لبنان: دراسة تجريبية. مجلة الصحة لشرق المتوسط ISSN.

المشاركات الدولية:

اليونسكو اجتماع شبكة أبوظبي شباط 0202

اليونيسكو باريس ورشة عمل توقع المهارات كانون الثاني 0202

الاتحاد من أجل المتوسط مؤسسة التدريب الأوروبية TURIN

مستقبل العمل والمهارات لورشة العمل المستقبلية تشرين الثاني 0202

اليونيسيف الأردن - ضمان الجودة من خلال مهارات الحياة وتعليم المواطنة ورشة عمل - تشرين الأول 0202

برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأردن – لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر المتوسط ورشة عمل - أيار 0202

إجتماع منظمة الصحة العالمية تشريعات مكافحة التبغ في القاهرة - نيسان 0202

الاستعراض النهائي المنافسة وحماية المستهلك جنيف UNCTAD

برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأردن – تشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورشة عمل

COP 2 جنيف

مجلس الأمن الاجتماعي تركيا – الضمان الاجتماعي وخلق فرص عمل.

الملكية الفكرية العالمية آلية سياسة - WIPO لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: استخدام نظام الملكية الفكرية في استراتيجيتها التنافسية - ورشة عمل؟

برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس – تشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورشة عمل.

برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مصر الأعمال المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل.

برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أبو ظبي - إدارة المخاطر ورشة عمل - تموز 0202

برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس - تحسين الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورشة عمل - أيار 0202

برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عمان - تهديدات الانتشار الإقليمي ورشة عمل - أيار 0202

برنامج UNTCAD - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيروت – التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اعتماد سياسات المنافسة وحماية المستهلك ورشة عمل - نيسان 0202

الاتحاد الأوروبي وفد - MENA متطلبات الصحة والصحة النباتية - آذار 0202

(SPS) للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي "ورشة عمل - المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بيروت – القدرات المعززة للإدارة المتكاملة للحدود ورشة عمل - شباط 0202

Physikalisch-Technische Bundesanstalt - برلين "البنية التحتية للجودة لدعم التنمية

الاقتصادية المستدامة والقدرات التجارية" ورشة عمل - شباط 0202

مركز التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية – TURIN "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية: تعزيز النمو المستدام والعمل اللائق" ورشة عمل - كانون الأول 0202

المنظمة العالمية للملكية الفكرية بيروت - ندوة "سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث" كانون الأول 0202

مركز التجارة الدولية بيروت "آلية عمل يوروميد للتجارة والاستثمار" ورشة عمل - كانون الأول 0202

الأمم المتحدة مؤتمر - الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بيروت "التجارة الإلكترونية ومعالجة الشكاوى" - تشرين الأول 0202.

اجتماع منظمة الصحة العالمية دبي – الخطة الاستراتيجية للأمراض غير المعدية ورشة عمل - شباط 0202

وزارة الصحة العامة كازاخستان الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل.

وزارة الشؤون العامة تغطية الرعاية الصحية العالمية ببكين ورشة عمل.

ورشة عمل منظمة الصحة العالمية مصر بين البلدان لإنشاء نظام مشتريات اللقاحات المجمعة في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ورشة عمل.

التعليم والشهادات:

STAPS دكتوراه:العلوم - Ecole doctorale Sciences de n l'éducatio e en،psychologi ،information et communication (Lyon) (2015) University of Lyon 1 - Claude Bernard ،– France

ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا

بكالوريوس علوم سياسية - جامعة الجنان

الكفاءة الفنية:

اللغات: العربية:الأصلية الفرنسية والإنجليزية: بطلاقة

مهارات الحاسوب : Microsoft Office (Word ،Excel ،Power Point)

الاهتمامات: الاقتصاد والاستثمار والإدارة العامة والصحة والعلوم السياسية وكرة القدم والركض والتزلج والسباحة.

دكتوراه في العلاج الفيزيائي - جامعة القديس يوسف لبنان.

المراجع: متاح عند الطلب"