التعيينات: جرعة اوكسيجين كبيرة اورثوذكسيا و التيار حمل الملف!

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بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن ان الطائفة الأرثوذكسية "مأكول حقها"، خاصة في موضوع التعيينات وتحديداً في موقع محافظ بيروت، جاءت جلسة اليوم لتفرج عن ظلم هذه الطائفة عبر تعيين محافظي بيروت وكسروان وجبيل.

ففي الأسابيع الماضية عملت مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس كقفير نحل، من خلال لقاءات وزيارات واجتماعات تضمنت شخصيات أرثوذكسية رفيعة، في العلن وفي السر.

وفي مقابل ذلك، طلب النائب جبران باسيل دراسة مفصّلة عن حضور الطائفة الأرثوذكسيّة في وظائف الفئة الأولى، مشدداً أمام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الظلم اللاحق بهذه الطائفة.

لذلك عمد باسيل الى طرح بأن يكون محافظ كسروان وجبيل أرثوذكسيّاً. فكان له ما طرحه ولم يتمّ تجاوز القانون في تسمية محافظ كسروان وجبيل.