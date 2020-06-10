توقيف 6 صرافين وختم محلين... وهذه هي التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:



"في إطار متابعة أعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام:





- اللبنانيان (م.ع.أ) و(م.م.م) يملكان محلا للصرافة في شارع الحمرا يقومان بشراء الدولار الأميركي من دون التقيد بالسعر المحدد من مصرف لبنان ويتمنعان عن بيعه في حجة عدم توافره لديهما. وبتفتيش محلهما بناء على إشارة النيابة العامة المالية، عثر على مبلغ 462 ألف دولار أميركي و244 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى عملات أجنبية مختلفة.



- (ك.ب.ك) يملك محلا للصرافة في فرن الشباك يقوم ببيع الدولار الأميركي من دون التقيد بالسعر المحدد من مصرف لبنان.



- (م.ج.ح)، (إ.ع.ج) و(غ.ح.ل) يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص في محلة الغبيري، و(ط.ج.ش) يقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص في مدينة طرابلس، وضبطت في حوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.



وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم وإحالتهم على النيابة العامة المالية، وختم المحلين في فرن الشباك وشارع الحمرا بالشمع الأحمر.