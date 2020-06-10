وزير خارجية السعودية: الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة تصعيد خطير

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أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رفض بلاده لخطة إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "هذا الإجراء يعد تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام".



وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع اسثنائي عبر الانترنت لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث الخطة الإسرائيلية.



وقال الوزير السعودي في كلمته: "إن بلاده تجدد إدانتها ورفضها" لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وأكد الوزير السعودي تمسك بلاده "بالسلام كخيار استراتيجي، وندعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".



واعتبرت السعودية ان "هذا الإجراء يعد تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".