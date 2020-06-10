بالأسماء - هكذا جاءت التعيينات المالية والإدارية

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أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول اعماله وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان.
كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف:
رئيسة: مايا دباغ والأعضاء:- كامل وزني- جوزف حداد- مروان مخايل- وعادل دريق ,مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم.
وفي في هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري.
وعضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة: شادي حنا.
مجلس الوزراء عين ايضاً :
- محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد.
- غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة.
- نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية
- مدير عام الحبوب والشمندر جريس برباري .
- القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت.
- مارلين ديب محافظاً لكسروان الفتوح - جبيل .