توضيح صادر عن شركة OMT... ماذا عن التحويلات الخارجية؟

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توضيح صادر عن شركة أو.أم.تي. (OMT)، وكيل ويسترن يونيون في لبنان

عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أنّ وكلاء شركة ويسترن يونيون في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا لا يمكنهم تحويل الأموال إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون لأن لبنان أُدرج على اللائحة السوداء للدول التي يمكن التعامل معها،

وبعد التواصل مع شركة ويسترن يونيون للتأكّد من التفاصيل، يهمّ شركة OMT أن تنفي الخبر جملةً وتفصيلاً وتؤكّد أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.

إن خدمة تحويل الأموال من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة ويستطيع الزبائن استلام الحوالات بما فيها تلك الواردة من الدول المذكورة عبر أي مركز OMT في لبنان.