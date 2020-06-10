الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة

A + A -

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا "مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية".

وأشار الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى أن "البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها"، وقال: "أكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلاً، خصوصاً وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين".

وشدد على أن "التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب"، داعياً الجميع الى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا.

وأعلن أنه "عقد في بعبدا اجتماعين ماليين وتم التوافق على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن".

كما اكد الرئيس عون أننا "لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة وخصوصاً تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي او إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها".