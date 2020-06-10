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بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل

10
JUNE
2020
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عقدت قيادتا حركة امل وحزب الله في الجنوب اجتماعا مشتركا واشادا في بيانهما بـ "المساعي والجهود المخلصة التي بذلتها كافة المرجعيات السياسية والروحية والامنية والعسكرية والتي افضت الى اجهاض مشروع الفتنة الذي حاول ان يطل برأسه الاسبوع الفائت".


وفي الاطار، اكدا ادانتهما واستنكارهما "لاي اساءة او تطاول او مس بالرموز وبالمقدسات الاسلامية والمسيحية من جهة او مجموعة او فرد اتى ، ودعت قيادتا الحركة والحزب جميع المنتسبين والانصار الى الالتزام الكامل بتوجيهات قيادتهما بضرورة ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وعدم الانسياق وراء اي محاولة للاستفزاز والقيام بأي ردات فعل ترمي الى تحويل الانظار عن القضية الوطنية الاساس وهي الدفاع عن الوطن في مواجهة عدوانية اسرائيل وفي الدفاع عن لقمة عيش الناس وسلمهم الاجتماعي والاقتصادي والمالي".

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