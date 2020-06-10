مجلس الوزراء يبحث في جدول اعمال من 15 بندا ووزيران يتغيبان اعتراضاً

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يعقد مجلس الوزراء بهذه الاثناء جلسة في القصر الجمهوري ببعبدا ويبحث في جدول اعمال من 15 بندا ابرزها التعيينات المالية والادارية فيما يتغيّب وزيرا المردة اعتراضا.





ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 15 بندا ابرزها التعيينات المالية وهي؛ نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان،.





كذلك يبحث مجلس الوزراء التعيينات الادارية وهي: رئيس مجلس الخدمة المدنية، محافظ مدينة بيروت، محافظ كسروان الفتوح وجبيل، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، مدير عام الحبوب والشمندر السكري، اضافة الى اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.



وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.