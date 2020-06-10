رسالة من دافيد عيسى الى الرئيس عون: نأمل بأنكم لن تقبلوا بهذا الظلم

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توجّه عضو المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك السياسي دافيد عيسى لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برسالة يدعوه فيها الى وضع يده على محاولة تهميش دور وموقع طائفة الروم الملكيّين الكاثوليك خلال التعيينات الإدارية الأخيرة من خلال إمّا خلق آليات غير مألوفة ومعتمدة في كل المواقع، وإما تأخير أو تبديل تلك المراكز بحجج واهية وأهمها:

- رئيس مجلس إدارة مدير عام تلفزيون لبنان وهو بالعُرف يُسمّى من قبل رئيس الجمهورية وبمباركة من ابينا غبطة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك والذي ما زال شاغراً منذ ثلاث سنوات وتُعتمد اليوم آلية مستهجنة لتسمية اسم لهذا الموقع.

ان التذرّع بهذه الآلية يا فخامة الرئيس لا يمكن أن تنطلي على أحد وأن تغطّي وتبرّر انتهاكاً واضحاً للتوازنات والحقوق.

فإما أن تُعتمد آلية موحّدة للتعيين وتطبق في كل الطوائف والمواقع وإما أن توضع هذه الآليات البدع جانباً والتي نعتبرها غب الطلب وتستخدم وفق ما تقتضيه المصالح والرغبات الخاصة ولتسجيل انجازات وهمية لا تنطلي على أحد.

فخامة الرئيس نضع هذا الملف بين ايديكم ونحن على ثقة بأنكم ستسمون أسماً لديه الخبرة والمواصفات والمشروع الانقاذي لتلفزيون لبنان الذي يرزح تحت عبء كبير... فكفانا مهاترات وآليات وغير ذلك...

- كما ينطبق هذا التأخير يا صاحب الفخامة على المديرية العامة في وزارة الاشغال والذي ما زال شاغرا منذ ثلاث سنوات وهو بالعرف من حصة طائفة الروم الملكيين الكاثوليك ايضاً ولا يزال التجاذب حوله حتى اليوم ولا نعرف لماذا لا يعين مدير عام اصيل فيه.

- كما ينطبق أيضا هذا الاستهتار بالطائفة على منصب مدير الرقابة على شركات التأمين ورئيس غرفة الصناعة والتجارة في زحلة وغيره وغيره من مراكز.

فخامة الرئيس، ان طائفة الروم الملكيين الكاثوليك لديها كل الثقة وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك يوسف الأول العبسي بأنها لن تكون مظلومة ومغبونة في عهدكم وان تحصل الفئات على حقوقها في زمن رئاستكم.

هذه الطائفة التي اسهمت في تأسيس لبنان الكبير واعلاء شأنه ونشر قيم الحوار والانفتاح والاعتدال وفي تجسيد مفهوم ودور الوطن الرسالة من خلال رجالاتها ونسائها.

فخامة الرئيس في الختام نضع بين أيديكم هذا الملف آملين بأن يصل الى خواتيمه المرجوة وكلنا امل بأنكم لن تقبلوا بهذا الظلم وبهذا التعامل والصيف والشتاء تحت سقف واحد.