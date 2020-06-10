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المشرفية متفقدا مؤسسة الاسكان: نعول على دورها في شبكة الامان الاجتماعي

10
JUNE
2020
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تفقد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية مبنى المؤسسة العام للاسكان وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المهندس روني لحود يحيط به رؤساء المصالح والدوائر في المؤسسة.

 

وعقد اجتماع مصغر ضم الى الوزير مشرفية ولحود، مدير مكتب الوزير ناجي شميط خصص للبحث في أوضاع المؤسسة ونشاطها على مختلف المستويات، ولا سيما ما يتصل منها بالخطة الاسكانية التي اعدتها المؤسسة لمواجهة المستجدات، في ظل الوضع المالي والنقدي الصعب الذي جمد كل اشكال القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان.

 

وتحدث المشرفية عن أهمية المؤسسة وفي احياء الحركة الاقتصادية في قطاعات مختلفة مرتبطة بالقطاع العقاري، لافتا الى "ما للمؤسسة من دور في اطلاق "شبكة الامان الاجتماعي" التي تعدها الحكومة وتسعى لاطلاقها في مهلة اقصاها آب المقبل".

 

وأكد المشرفية "أهمية مواكبة عمل المؤسسة في هذه المرحلة قياسا على حجم الازمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد التي تعطيها الحكومة اولوياتها".

 

وشرح لحود بالتفصيل ما تقوم به المؤسسة في ظل الظروف الراهنة وكيفية إدارة ملفات المقترضين، بالإضافة الى عناوين الخطة التي وضعتها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وهيئات متخصصة وأخرى من المجتمع المدني، معتبرا انها "تهدف الى ضمان الاستقرار الاجتماعي المنشود انطلاقا من حق اللبنانيين بالسكن اللائق".

 

كما لحظت توحيد الشروط والمعايير التي يمكن من خلالها اعادة اطلاق سياسة الاقراض السكني بوجوهها المختلفة وخصوصا لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتناول البحث إمكان إطلاق بعض المشاريع الاجتماعية التي تعدها الوزارة في خدمة ذوي الحاجات الخاصة والاحداث والتي يمكن ان تستفيد من أراض تمتلكها المؤسسة في اكثر من منطقة في لبنان.

 

وانتهى الاجتماع الى ضرورة الاسراع بالخطة المقدمة من المؤسسة ليتسنى طرحها على المراجع المعنية والبت بها في مجلس الوزراء في وقت قريب.

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