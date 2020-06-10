ابتز فتاةً قاصر واستولى على مبالغ مالية!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من سيّدة من الجنسية السورية عن ابنتها القاصر ضد مجهول بجرم ابتزاز جنسي ومالي وتهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة للقاصر، في حال لم ترسل له المزيد من الصور والفيديوهات أو مبالغ من المال، كما فعلت سابقاً، بحيث أرسلت له -مبلغ ألف دولار أميركي على دفعتين، في كل مرّة /500/ دولار-الى تركيا بواسطة شركة لتحويل الأموال.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها المكتب المذكور، تمكّنت عناصره من تحديد مكان تواجد المشتبه به في البقاع.

من خلال المتابعة، جرى توقيفه بتاريخ 5/6/2020 في محلة كاليري سمعان، وهو من مواليد عام 1994 (سوري).

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأنه تعرّف على القاصر من خلال موقع "إنستغرام"، وبعد أن توطدّت العلاقة واستولى على صور وفيديوهات حميمة لها أنشأ لهذه الغاية حساباً وهمياً -باسم القاصر- على الموقع ذاته، واستخدمه لإرسال ونشر هذه الصور والفيديوهات الى أهلها واصدقائها، وانه استولى على مبلغ الف دولار اميركي من أهل القاصر نتيجةً لتهديداته لهم وابتزازاهم، بعد أن أوهمهم بأنه موجود في تركيا، بحيث طلب منهم إرسال الأموال باسم صديقه الموجود هناك، والذي بدوره أرسل له الأموال الى لبنان.

جرى مسح الصور والفيديوهات الحميمة التي ضُبطت في هاتفه الخلوي، كذلك أوقف بموجب محضر على حِدة بجرم دخول البلاد خلسة، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم قبول طلبات صداقة من أشخاص غير موثوقين، وعدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".