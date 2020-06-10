الجيش: توقيف 4 أشخاص لحيازتهم عبوات مصنعة في طرابلس.. وهذا ما اعترفوا به

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه نتيجة توافر معلومات لدى مديرية الاستخبارات حول حيازة عدد من الأشخاص في مدينة طرابلس عبوات مصنعة يدوياً يسعون إلى بيعها والاتجار بها بهدف رميها في مجرى نهر أبو علي، تمكنت المديرية المذكورة من ضبط هذه العبوات وتوقيف المتورطين وهم: (م. م)، (ب.ح)، (أ. ن) والسوري (ف. ز)".

وأوضحت في بيان أنه "خلال التحقيق معهم اعترفوا بسعيهم إلى بيعها، علماً أنها كانت تستخدم في المعارك التي جرت بين منطقتَي باب التبانة وجبل محسن، كما اعترف أحدهم بنشاطه في مجال تجارة الأسلحة الحربية."

وأكد البيان أنه "أحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص."