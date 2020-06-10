هذا ما قاله وزير الصحّة من بكركي

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في حضور نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف والاستاذ جوزيف ابو شرف.



وبعد اللقاء، شدد حسن على "أننا لا نسمح لأحد في ظل هذه الأزمة أن يمد يده على الجسم الطبي" مؤكدا أن و"رسالتنا هي رسالة محبة تتكامل مع المرجعيات الروحية".



وردا على سؤال بشأن التعيينات قال: هناك موروثات وملفات ضاغطة وكحكومة سنواجه التحديات.



وتمنى حسن "الوصول إلى مكان يكون الانتقاء فيه يعتمد على الكفاءات" لافتاى الى أن "الوضع الإقتصادي والتراكم منذ سنوات جعل من الحكومة عرضة للتقييم الجائر".