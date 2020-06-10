عملية خاطفة.. توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها الى سوريا

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:



في إطار المتابعة لمكافحة عمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية /3/ أشخاص ينشطون في مجال سرقة السيارات ضمن محافظة البقاع.

بتاريخ 2/6/2020، نفّذت قوة من المكتب المذكور عملية أمنيّة خاطفة ومتزامنة أسفرت عن توقيف المشتبه بهم في بلدات سعدنايل وتعنايل وشتورة (جميعهم من التابعية السورية) وهم:

م. د. (مواليد عام 1999)

ش. ح. (مواليد عام 1999)

أ. غ. (مواليد عام 1993)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة السيارات ضمن محافظة البقاع، وبإقدامهم على تنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات من نوع كيا، وهيونداي، وبيعها وتهريبها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.