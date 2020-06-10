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عدل ورحمة: هيئة إدارية جديدة.. بعقليني: حاجتنا الى التعاون والتعاضد

10
JUNE
2020
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صدر عن جمعيّة عدل ورحمة البيان التالي: جرى انتخاب هيئة ادارية جديدة للجمعيّة. وتوزعت المهمات على الشكل التالي :
الرئيس : الأب د. نجيب بعقليني
نائب الرئيس: الأب د. ريمون هاشم
أمين الصندوق : الأب طانيوس صعب
أمينة السر : الدكتورة سحر حيدر
المحاسبة: الآنسة سميرة خليل


بعد اعلان النتيجة تحدث الأب بعقليني وممّا قاله : " أتوجه بالشكر الى الرهبانية الأنطونيّة، التي أسست الجمعيّة منذ خمسة وعشرون سنة، وما زالت تدعمها وترافقها، في تقديم الخدمات الإنسانيّة. كما أشكر أعضاء الهيئة العامة، مشاركتكم ودعمكم لأعمال ونشاطات ومشاريع وبرامج الجمعيّة، التي تصب في خانة نهضة المجتمع.

كما أثني وأجلّ تضحيات وعمل الرئيس الأسبق المرحوم الأب هادي العيّه. وتابع الأب الرئيس: " يحتاج أفراد مجتمعنا، أكثر من اَي وقت مضى، الى المساعدة والاهتمام على جميع الصعد، كما الى تفعيل التعاون والتعاضد، لاسيّما في هذه الإيام العصيبة والخطرة، من أجل تخطي الأزمات المتراكمة". ووجه النداء لكل المسؤولين عن مصير الناس، وحثهم على مساعدة الجمعية بشكل مباشر بهدف الاهتمام بالمهمشين، والسجناء وعائلاتهم، والمدمنين على المخدِّرات، كما مناصرة المظلومين، والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته. وأكدَّ على استمرارية نضال افراد الجمعية من أجل الحدّ من التعذيب. أخيراً شكر جميع العاملين والمتطوعين على جهودهم في تقديم الرعاية الصحيّة والمساعدة القانونيّة، والمرافقة الاجتماعية والنفسيّة، والعلاج بالبدائل، كما تأهيل السجناء داخل السجون وفي مركز الجمعية " بيت الإيواء" .


وبالمناسبة تحدث الأب المدبر جوزف بو رعد ناقلاً تحيات ودعم الرهبانيّة الأنطونيّة، بشخص رئيسها الأباتي مارون ابو جوده، بصفته الرئيس الفخري للجمعيّة. واثنى على رسالة الجمعيّة ومواظبتها على تقديم الخدمات الاجتماعية لكلّ إنسان محتاج، بالرغم من الصعاب والأزمات، التي تجتاح العالم بأسره، ولا سيّما البلاد، التي تترنح بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ، التي تنذر بالمخاطر على الحياة اليومية للناس.

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