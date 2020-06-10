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توقيف قاتل ومحرض يسرق في مرفأ بيروت

10
JUNE
2020
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
 
بعد ورود معلومات للمديرية العامّة لأمن الدولة عن قيام أشخاص بسرقة بضائع من المستوعبات داخل مرفأ بيروت، وبعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دورية من مكتب المرفأ التابع لهذه المديرية من توقيف اللبناني (ن.ف) بجرم السرقة داخل المرفأ، كما ضُبط بحوزته حقن طبية تُستعمل لتعاطي المخدرات وبعض الحبوب المخدرة.
 
أثناء التحقيق معه اعترف بسرقة بضائع من المرفأ وبتعاطيه المخدرات بشكل يومي، كما تبيّن انّه يقوم بالتحريض ضد الجيش اللبناني والتعرض لمقام فخامة رئيس الجمهورية، وإنّه من أصحاب  السوابق في تجارة وتعاطي المخدرات ، فقد سبق أن تمّت محاكمته و سجنه سابقاً لمدة ثلاث سنوات ونصف بجرم الاتجار بالمخدرات، كما تنفيذه حكماً بالسجن لمدة ١٤ سنة بجرم القتل.
 
تمّ تسليمه الى القضاء المختص بناء لإشارته
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