عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 حزيران 2020

الأخبار: ترامب يستعجل ضمّ الضفة
الدولار بـ 4800: التلاعب سياسي؟
فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
الديار: لبنان ينزف... والسلطة «تتناتش» على مواقع النفوذ
التشكيلات القضائية في الانتظار -- هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟
نداء الوطن: جلسة "محمد أبو حيدر" في بعبدا اليوم: سنة حلوة يا "مدير"!
إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
البناء: تذكير برلمانيّ عراقيّ بإخراج القوات الأميركيّة… والليرة السوريّة تسجل تحسناً بـ 40% / عون يردّ التشكيلات القضائيّة… والحريريّ يصعّد ضد العهد… ويؤكد رفض الفتنة / الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع… والدولار فوق الـ 4000… وتحرّكات في الشارع /
اللواء: ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
فرنجية يقاطع جلسة «المحاصصة الوقحة».. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة
النهار: الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف
الجمهورية: المصارف ت ِّهدد بمقاضاة الدولة و«المركزي«
the daily star: Hariri calls Aoun’s presidency, “failure, spiteful”
l'orient le jour: Guerres d’influence sur les ruines syriennes