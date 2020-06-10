عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 حزيران 2020

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الأخبار: ترامب يستعجل ضمّ الضفة

الدولار بـ 4800: التلاعب سياسي؟

فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل



الديار: لبنان ينزف... والسلطة «تتناتش» على مواقع النفوذ

التشكيلات القضائية في الانتظار -- هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟

نداء الوطن: جلسة "محمد أبو حيدر" في بعبدا اليوم: سنة حلوة يا "مدير"!

إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود

البناء: تذكير برلمانيّ عراقيّ بإخراج القوات الأميركيّة… والليرة ‏السوريّة تسجل تحسناً بـ 40% /‏ عون يردّ التشكيلات القضائيّة… ‏والحريريّ يصعّد ضد العهد… ويؤكد ‏رفض الفتنة /‏ الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع… ‏والدولار فوق الـ 4000… وتحرّكات في ‏الشارع /‏



اللواء: ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!

فرنجية يقاطع جلسة «المحاصصة الوقحة».. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة

النهار: الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف



الجمهورية: المصارف ت ِّهدد بمقاضاة الدولة و«المركزي«

the daily star: Hariri calls Aoun’s presidency, “failure, spiteful”

l'orient le jour: Guerres d’influence sur les ruines syriennes