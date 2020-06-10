أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 حزيران 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر على صلة بملف التعيينات إن بورصة الحديث عن تغيير حكومي ترتفع كلما كان هناك ملف تعيينات قيد التحضير وإن هذا التسويق للتغيير الحكومي بات لازمة مكررة كورقة ضغط للتأثير على موقف رئيس الحكومة من طلبات الجهات المشاركة في الحكومة؛ وهو يتكرر رغم إدراك أصحابه أنه بات مستهلكاً ولو للإعراب عن عدم الرضا.

كواليس

قالت مصادر مالية إن نجاح الجهات المالية الرسمية في سورية بفرض تحسّن قارب الـ 40% على سعر صرف الليرة السورية خلال ساعات يدل على أن الارتفاع الأخير الذي فاق الـ 100% كان نتيجة مضاربات حاولت الاستفادة من مناخ قانون العقوبات الأميركية. وجاء التدخل الرسمي ليجعل أرباحها المفترضة خسائر محققة مع سعر 2200 ليرة للدولار بدلاً من4200 .



اللواء: أسرار

همس

نادرة المرات، التي لم يردّ فيها مرجع كبير المراسيم «العادية»، ومعلومة المرات التي صدر فيها مرسوم بتوقيع «نافذ حكماً» في عهد الحكومات المشكّلة منذ العام 2016!



غمز

صدم وزير سابق، بتغيير موعد جلسة مجلس الوزراء، ليتاح المجال أمام تعيين موظف في الفئة الأولى، على خلفية يوم واحد، قبل بلوغ الـ40 سنة؟!



لغز

تملك جهات لبنانية على ارتباط مع مواقع دولية معلومات عن تعذّر حصول لبنان على قروض من المؤسسات المانحة، وبينها صندوق النقد الدولي، في هذه الظروف..