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قائد الجيش زار كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان:المهام ليست سهلة لكنها الأساس في حماية السلم الأهلي

9
JUNE
2020
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، "كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان" في الريحانية، واطلع على سير التعليم العالي فيها، واستمع من قائد الكلية العميد الركن حسن جوني إلى شرح مفصل عن أوضاعها وشؤونها.

والتقى قائد الجيش ضباط دورة الأركان 34 الذين سيتخرجون قريبا، واستمع منهم إلى إيجاز عن المعارف والعلوم التي اكتسبوها خلال الدورة.

كما ورحب بالضباط الأجانب الذين يتابعون الدورة، وأكد أن "المعلومات العسكرية القيمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تساهم في رفع المستوى الاحترافي، وتعزز القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة".

وأضاف أن "الجيش يقوم بمهامه في المناطق اللبنانية كافة، وهذه المهام ليست سهلة لكنها الأساس في حماية السلم الأهلي والاستقرار في البلد، ومهما غلت التضحيات إلا أنها تبقى رخيصة في سبيل حماية الوطن ومنعته وكرامته".

وفي الختام توجه العماد عون بالتهنئة إلى ضباط الدورة ودعاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية متمنيا لهم النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبلية.

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