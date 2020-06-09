لماذا يرتفع الدولار؟

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ارتفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ تجاوز حد ال ٤٣٠٠ في السوق الموازي. فيما سعى و يسعى البعض عبر تطبيق واتساب الى رفعه الى ما فوق ال ٤٨٠٠ ل ل.



مصادر صيرفية تقول ان الشركات لا تشتري الدولارات على جري العادة فلم الارتفاع؟ أجوبة السوق تأتيك بسرعة: الموضوع سياسي

الاحتمالات بحسب المراقبين:

- سيناريو أول يتحدث عن التعيينات المالية التي قد تطرح جديا غدا... فيتدخل المتضررون لرفع الدولار و ضرب مصالح الناس من اجل انانياتهم

- سيناريو ثان يتحدث عن استكمال الضغط بعد مسرحيات السبت الماضي، ضغط فرفع سعر الدولار الى حين الاتيان ب"مخلص" وهمي على شاكلة ١٩٩٢ فتطيير الخطة المالية الاقتصادية المزعجة للكثيرين من اهل المال و السياسة