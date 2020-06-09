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عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري الكترونياً وجسدياً برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة وأصدر البيان الآتي:



⁃ يدين التكتل أعمال العنف والتعرّض للرموز الدينية، ويهيب بالحراك في الشارع الى الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية، والى الضغط لتحقيق الافكار الاصلاحية ولا سيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها. وينبّه التكتل الى الاهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي الى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الاصلاحات المطلوبة.



⁃ يشدد التكتل على وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة ولا سيما منها التعيينات المالية، فضلاً عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة، وهو يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الارثوذكسية.



⁃ - يؤكد التكتل على المضي في معركة اقرار القوانين التي يخوضها وخصوصاً تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدمها التكتل في هذا الاطار، لا سيما قانون المحكمة الخاصة لمكافحة الجرائم المالية وقانون كشف الحسابات والممتلكات.



⁃ كرر التكتل دعوة وزيرة العدل الى وجوب وضع مرسوم تطبيقي لقانون عودة المبعدين اللبنانيين الى فلسطين المحتلة.