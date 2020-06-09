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كورونا - كم اصابة جديدة في صور؟!

9
JUNE
2020
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان ثان اليوم، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل إصابتين بcovid19 مؤكدتين ومثبتتين مخبريا، وذلك بعدما تبين أن الفحص الأولي الذي أجري في المطار كان سلبيا، وأن الحالتين المصابتين حاليا كانتا في الحجر المنزلي".

وأكدت " ضرورة التزام الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة العامة لجهة إلزامية الحجر وعدم التهاون والإخلال بشروط الحجر الصحي، لما قد يؤثر على سلامة المجتمع، وذلك بناء على تعليمات رئيس طبابة القضاء ورئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث الدكتور وسام غزال".

وأشارت إلى أن "الفحوص السابقة مهما كان عددها قد تعطي آمانا كاذبا ووجوب إجراء الPCR عند نهاية فترة الحجر التي تستغرق أسبوعين وعدم التخالط والاندماج المجتمعي قبل الحصول على PCR سلبي".

ولفت إلى أن "أي وافد جديد سيكون مجبرا على إعادة الفحص حتى من دون ظهور أي عوارض عليه"، متمنيا على "الأهالي تفهم دقة المرحلة والتعاون لما فيه صحة الجميع وسلامتهم".

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