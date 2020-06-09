كم بلغ صرف سعر الدولار بعد ظهر اليوم؟!

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عادت سوق الدولار السوداء إلى الواجهة مجدداً، للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، بعد عدم التزام الصرّافين ببيع الدولار على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومصرف لبنان والصرّافين.

وفي التفاصيل، لجأ الصرّافون إلى شراء الدولارات من المواطنين والامتناع عن بيعها باستثناء كمية صغيرة منها، ممّا أعاد السوق الموازية إلى الواجهة مجدداً ورفع سعر الدولار. وقد لجأ بعض الصرافين الى الإمتناع عن بيع الدولار إلا بعد شرائه .

على أمل معالجة الموضوع بسرعة، والعودة إلى الخطة المتفق عليها بين الحكومة ومصرف لبنان والصرّافين.

وسجّل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020 الأسعار التالية:

- لدى الصرّافين: 3890 ليرة للمبيع و3940 ليرة للشراء.

- متوسط السوق الموازي: 4275 ليرة للمبيع و4325 ليرة للشراء.

- التحويلات من الخارج: 3200 ليرة.

- السحوبات من البنك: 3000 ليرة.

- السعر الرسمي: 1507 ليرة.