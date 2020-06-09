كنعان التقى دشتي: بحث بعمل لجنة المال التشريعي والرقابي وتأكيد على دور المجلس النيابي المحوري لانقاذ لبنان مالياً واقتصادياً

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في ساحة النجمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولى دشتي، وجرى البحث بمواضيع مالية لها علاقة بالوضع الراهن، وبعمل لجنة المال والموازنة على صعيد التشريعات التي تقوم بها والرقابة التي تمارسها.

وكان هناك تأكيد على دور المجلس النيابي الاساسي والمحوري في هذه المرحلة لضمان عدالة وسلامة اي من الامور المطروحة، وانقاذ لبنان من الوضع المالي والاقتصادي الراهن.

وقد وضعت دشتي امكانات المنظمة التقنية بتصرف لبنان ولجنة المال والموازنة.