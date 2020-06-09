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يمكنك اللعب للفوز بالجائزة الكبرى من Mega Millions بقيمة 619 مليار ل.ل. مباشرةً من لبنان. إليك الطريقة

9
JUNE
2020
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جائزة اليانصيب الكبرى الأضخم في العالم متاحة الآن.

 

مثلما تستهوي ألعاب اليانصيب الناس على اختلاف جنسياتهم، كذلك يملك اللبنانيون أحلامًا كبيرة عن الإمكانات التي تنتظرهم بمجرد الفوز بإحدى الجوائز الكبرى الضخمة. ويمكن أحلامهم أن تكون كبيرة جدًّا مع الجائزة المتاحة أمامهم في سحب يانصيب Mega Millions الأميركي هذا الأسبوع.

لمزيدٍ من الإيضاح، بلغت هذا الأسبوع الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions الأميركي رقمًا هائلًا، مقداره 410 ملايين دولار. نعم، لقد قرأت جيدًا: أربع مئة وعشرة ملايين دولار أميركي.

سيُجرى السحب في الولايات المتحدة ليل الثلاثاء، ولكن في إمكانك المشاركة من خلال نقراتٍ قليلة، مباشرةً من هنا، من لبنان، عبر التسجيل في موقع theLotter.com، وهو خدمة وسيطة لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

يشرح الناطق الرسمي باسم theLotter أدريان كورمانز كيف يعمل هذا النظام: "يقوم الوكلاء المحليون التابعون لـtheLotter في الولايات المتحدة بشراء التذاكر بالنيابة عنك. في المقابل، يضيف الموقع رسوم العملية إلى سعر التذكرة. وستحصل على نسخة عن تذاكرك قبل السحب". ويضيف: "عندما تفوز بإحدى الجوائز، تكون لك بالكامل، إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

تستطيع المشاركة في سحب Mega Millions الأميركي من أجل الفوز بـ 410 ملايين دولار مباشرةً من هنا.

 

اطَّلع على طريقة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 410 ملايين دولار من لبنان:

  1. تُعرف ألعاب اليانصيب الأميركية بتقديم بعضٍ من أضخم الجوائز في العالم، ولست مضطرًا أن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة للفوز بها! 
  2. من خلال اللعب عبر الإنترنت، يمكنك المشاركة في سحوبات Mega Millions الرسمية لفرصة الفوز بجوائز يانصيب مذهلة، من دون أن تغادر منزلك في لبنان!
  3. إفتح حسابًا على موقع theLotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب.
  4.  اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 50 يانصيبًا عالميًّا متوافرًا على الموقع.
  5. إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك بالطريقة عينها التي تشتري فيها شخصيًّا تذكرة يانصيب.
  6. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.
  7.  قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

  

 كيف يعمل theLotter؟

theLotter  هو خدمة وسيطة لشراء تذاكر اليانصيب. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه في كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسومًا ضئيلة على أسعار التذاكر لتغطية نفقات هذه الخدمة، وتُحمَّل نسخة عن التذكرة في حساب العميل قبل السحب. ومن خلال هذه النسخة عن التذكرة ورسالة التأكيد التي يتلقاها عبر البريد الإلكتروني، يمكن العميل الاطمئنان إلى حيازته الكاملة لتذاكره.

 

يمكن الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى في أي وقت، والسحب التالي اقترب. من الممكن جدًّا أن يكون الفائز بالجائزة المقبلة الضخمة أحد المقيمين في لبنان!

لمزيدٍ من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة موقع theLotter.com

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