تعميم هامّ من التفتيش المركزي بدوام الموظفين

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صدر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية ، تعميم حمل الرقم 8، الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، يتعلق بدوام الموظفين في القطاع العام،

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وبناء على مذكرة وزير الداخلية العميد محمد فهمي رقم 55 /أ.م/2020 تاريخ 7/ 6/ 2020.



وجاء في التعميم:

"حيث أن مذكرة السيد وزير الداخلية استثنت موظفي القطاع العام من الخضوع لنظام تقييد حركة السيارات السياحية (المفرد والمزدوج).لذلك، يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العودة إلى تطبيق الدوام الرسمي لكافة العاملين، مع التأكيد على وجوب التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وستتولى المفتشية العامة الإدارية في التفتيش المركزي رقابة حسن التقيد بتنفيذ هذا التعميم".