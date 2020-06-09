الحريري يكشف عن مندسّين يريدون الدم في البلد!

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اكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تمسكه بالاعتدال، لافتاً الى ان "هناك رأي آخر في البلد جب ان نسمعه.



وقال الحريري: "لقد حضرت الى دار الفتوى للتأكيد على وحدة المسلمين وان هذا البلد هو بلد العيش المشترك واي انزلاق الى مكان اخر يعني تفكك لبنان".



واوضح بعد اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي في دار الفتوى، أنه "تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية ما حصل في الشارع في الايام الاخيرة ولا ازمة في ذلك"، مشدداً على أن "القيادات السياسية واعية لما حصل"، مشيراً الى ان "هناك مندسين يريدون الدم في البلد، ويجب ان نتحلى بالصبر لان هناك من يريد ان يخرب البلد".