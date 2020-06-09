من جونية إلى البترون .. هذا ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها من قبل مجهولين، وبخاصة في مناطق كسروان وجبيل والبترون، كثفت الشعبة دورياتها في أماكن حدوث مثل هذه العمليات تمهيدا لتوقيف الفاعلين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة التابعة لهذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وهما اللبنانيان:

- ف. غ. (مواليد عام ١٩٧٠)

- ح. ش. (مواليد عام ١٩٧٤)

من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 03/06/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفهما بكمين محكم في محلة جونية على متن سيارة نوع نيسان (تم ضبطها)، وذلك أثناء تجولهما في المحلة لتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة من داخل السيارات في مناطق كسروان وجبيل والبترون وذلك بعد قيامهما بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من حقائب ومحافظ وأجهزة إلكترونية، وإن الآليّة التي ضبطت بحوزتهما هي السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. اقتيدا لإجراء دلالة على مواقع تنفيذهما السرقات وأماكن رمي المستندات المسروقة، فجرى العثور على بعضها التي تعود لعدد من الضحايا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.