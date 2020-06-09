الامطار تعود قريباً

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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن الموجات الحارة تنحرف نحو وسط وشمال اوروبا بحيث ستتمركز فوق الدول السكاندينافية فترفع درجات الحرارة فوق الثلاثين درجة، في حين تنحرف الموجات الباردة جنوباً نحو البحر المتوسط فتلطّف الاجواء فوق شمال افريقيا وتسبب تراجعاً بدرجات الحرارة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

يكون الطقس في الأسابيع المقبلة ربيعياً دافئاً يتخلله بعض الامطار والعواصف الرعدية القادمة من شمال البحر الاحمر ويُتوقع ان تتمركز بين البقاع وشمال لبنان في نهاية الاسبوع الحالي.

طقس يومي الثلاثاء والاربعاء مشمس مع تشكل للضباب على الجبال الغربية بينما يبقى حاراً في البقاع حتى مساء الأربعاء.

الحرارة على الساحل: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 23 درجة

في البقاع: 34 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 18 درجة

على الجبال 1200 متر: 25 درجة نهاراً و 18 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 19 درجة نهاراً و 13 ليلا،

الرطوبة: بين 60 و 85%

الرياح: جنوبية غربية تشتد سرعتها بين الحين والآخر لتلامس 40 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1010hpa

تستقر الكتلة الباردة فوق البحر المتوسط وتحول الحرارة اللاهبة القادمة من افريقيا شرقا الى معتدلة وذلك طيلة الاسبوعين المقبلَين.