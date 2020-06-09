مالك أبي نادر: لم أوقع على أي بيان وأنا مؤمن بصوابية خيارات وبرامج فخامة الرئيس والتيار

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صدر عن الناشط في التيار الوطني الحر مالك يعقوب ابي نادر البيان الاتي:

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بيان لشخصيات مارونية تدعو لرحيل فخامة الرئيس العماد ميشال عون عن الحكم وزٌيل هذا البيان بتوقيع عدد من الشخصيات التي ليس لها وزن سياسي او شعبي ومنهم ورد اسم رجل الاعمال مالك ابي نادر.

ان هذا التوقيع يعود لرجل الاعمال مالك جوزاف ابي نادر من دير القمر قضاء الشوف وهو غير خبير الاسلحة مالك يعقوب ابي نادر من برحليون قضاء بشري عضو المكتب التنفيذي السابق في التيار الوطني الحر المؤمن بصوابية خيارات وبرامج فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر والداعي الى تاييدها ومواكبتها لانها خشبة الخلاص التي ستنقل لبنان من المزرعة لمصاف الدول الراقية.