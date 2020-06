عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020

A + A -

البناء: عشية التفاوض الأميركيّ العراقيّ الصدر يجدّد إنذاره بالخروج… وصاروخ قرب السفارة / جيفري يعرض على سورية حلاً مالياً لقاء انسحاب قوى المقاومة… مع ضمّ الجولان / اجتماع بعبدا لاعتماد أرقام الحكومة للتفاوض مع الصندوق… وسحب تحفظات المصرف

نداء الوطن: التعيينات الإدارية الخميس... والتشكيلات القضائية "غير مقيّدة بزمن"

خطة الحكومة: "فرط" الدولة!



اللواء: بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!

فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار

الأخبار: التعيينات: دياب «واحد منّن»

رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد

فنزويلا العظمى

الديار: لا معالجات جدية «للفتنة».. «المحميات السياسية» تمنع الملاحقات الامنية

الحريري «يُحرّض» لملاحقة انصار بهاء.. وخطة خفض الدولار تترنح

عون يضع التشكيلات القضائية في «الجارور» وعبود «يُـلـوح» بالاستقالة ؟



النهار: السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية



الجمهورية: لبنان بين الفتنة األمنية.. والمالية



the daily star: BDL to ask banks to set provisions on Eurobond losses

l'orient le jour: Retour de l’anarchie sur le marché des changes