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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020

9
JUNE
2020
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 البناء: عشية التفاوض الأميركيّ العراقيّ الصدر يجدّد إنذاره بالخروج… وصاروخ قرب السفارة / جيفري يعرض على سورية حلاً مالياً لقاء انسحاب قوى المقاومة… مع ضمّ الجولان / اجتماع بعبدا لاعتماد أرقام الحكومة للتفاوض مع الصندوق… وسحب تحفظات المصرف

 

 

 

 

نداء الوطن: التعيينات الإدارية الخميس... والتشكيلات القضائية "غير مقيّدة بزمن"
خطة الحكومة: "فرط" الدولة!

 

 

 


اللواء: بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار

 

 

 

الأخبار: التعيينات: دياب «واحد منّن»
رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
فنزويلا العظمى

 

 

 

الديار: لا معالجات جدية «للفتنة».. «المحميات السياسية» تمنع الملاحقات الامنية
الحريري «يُحرّض» لملاحقة انصار بهاء.. وخطة خفض الدولار تترنح
عون يضع التشكيلات القضائية في «الجارور» وعبود «يُـلـوح» بالاستقالة ؟

 

 

 


النهار: السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية

 

 

 

 


الجمهورية: لبنان بين الفتنة األمنية.. والمالية

 

 

 

 


the daily star: BDL to ask banks to set provisions on Eurobond losses

 

 

 

 

l'orient le jour: Retour de l’anarchie sur le marché des changes

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