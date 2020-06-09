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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020

9
JUNE
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات السياسية والملف الحكومي إن كل الحديث عن تغيير حكومي هو جزء من محاولة تلاعب نفسية بالعلاقات بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وزرع الشكوك بين مكوّنات الحكومة لأن المعنيين لا يسمعون بالتغيير الحكومي إلا في الإعلام.

 

كواليس

قالت مصادر عراقية إنها تراقب مدى جدية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السير بعلاقات تجاريّة مع دول الجوار بما يلبي مصالح العراق، خصوصاً حماية المتاجرة مع سورية وإيران. وقالت إن هذا الأمر يشكل المفصل السيادي الرئيسي الذي سيتقرّر على أساسه مسار تعامل مكوّنات عراقية كبرى مع الحكومة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تهتم جهات معنية في لبنان وخارجه بالتدقيق بالأطراف الإقليمية، التي حركت محطات الفتنة يوم «السبت الأسود»!


غمز
بعثت جهة رسمية نافذة إلى موظف كبير بالوكالة برسالة سلبية، مما يفسّر عدم الرغبة، بتوليه أي مركز ثابت..


لغز
أثارت مقابلة وزير خدماتي ارتياحاً لدى أوساط عدّة، نظراً لإلمامه بالملفات، وسعيه لتقديم صورة حضارية عن وزارته، والعمل على تحقيق الأهداف من ورائها!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك "التيار الوطني الحر" مدرجة على لائحة العقوبات بموجب قانون "قيصر" لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى.

 

جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف.

 

حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات.

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار


لا انفراج
نُقل عن مسؤول كبير قوله: لن يكون هناك انفراج للأزمة في لبنان قبل خمس سنوات.


انفجار قنبلة التعيينات
قال أحد الوزراء إنه يخشى انفجار قنبلة التعيينات في وجه الحكومة فتطيح بها لأن هناك من يُصرّ على تعيين قريبين منه.


تحرُّك عنيف
تبلّغ مرجع سياسي عن تحضيرات تجريها جهة سياسية معارضة لإطلاق تحرُّك عنيف ضد الحكومة ورئيسها خصوصاً في مناطق ذات لون طائفي معيّن.

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