العقوبات الاميركية على سورية موضع اهتمام رسمي بعيداً عن الأضواء

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البناء: بقي قانون العقوبات الاميركية الجديدة قيصر على سورية موضع اهتمام رسمي بعيداً عن الأضواء، وسط آراء عديدة داخل الحكومة تتوزع بين الالتزام بالقانون تحسباً لأي ردة فعل خارجية ضد لبنان، عدم تطبيق القانون واعتبار لبنان غير معني طالما لم يطلب الأميركيون اي شرط حتى الآن، او المبادرة للتفاوض مع الاميركيين لتجنيب لبنان مفاعيله الى الحد المقبول كحال دول أخرى كالعراق». وعلمت «البناء» أن «اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ودراسة قانون قيصر عقدت امس اجتماعاً في السرايا الحكومية ولم تتوصل الى اي نتيجة نهائية».

وقللت أوساط سياسية من مفاعيل القانون، مشيرة لـ«البناء» الى أنه «آخر الأوراق الاميركية التي تلعبها في الشرق الأوسط ضد محور المقاومة.