الحريري يريد «ضرب» بهاء؟

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الديار: تنفي اوساط سياسية مطلعة، ان تكون بعض مكونات الحكومة التي تحرك «شارعها» تريد احداث تغيير حكومي راهنا، فلا هي قادرة على ذلك، ولا يبدو سعد الحريري في موقف مريح يتيح له العودة الى «السراي»، وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان الحريري كان اكثر المتضررين من الاحداث الاخيرة بعدما تظهرت قوة اخيه بهاء في شارعه الذي بدأ بتفلت منه على نحو متسارع خاصة في بيروت، وهو يعيش قلقا حقيقيا من «مشروع» بهاء السياسي والمالي الذي لم تتبناه بعد اي جهة خارجية سواء خليجية او دولية، لكنه متوتر للغاية في ظل مخاوف جدية من «لحظة» سياسية يتم من خلالها استبداله على الساحة السنية اذا ما نجح بهاء في تثبيت نفسه ضمن هذه «البيئة»، وكان لافتا في هذا الاطار ان رئيس الحكومة السابق الذي التقى بالامس رؤوساء الحكومة السابقين، طالب بالضرب بيد من «حديد» لاستئصال «مفاتيح» بهاء التي تتحرك علنا وفي السر، ولاول مرة في احداث مماثلة لا يشترط الحريري اتخاذ اجراءات في «الشوارع» الاخرى، قبل الحديث عن «شارعه»، وهو «رفع الغطاء» عن المحرضين في الشارع السني، وهو قد ابلغ المدير العام للامن العام اللواء عماد عثمان ان هؤلاء معروفون بالاسماء ولا يعملون على استهدافه فقط بل استهداف السلم الاهلي في البلاد، ودعاه الى التحرك الجدي لمنع تمددهم اكثر...؟