«بروفة» والنائج «صادمة» .. مسرح العمليات في «ثلاثة» من خطوط التماس في العاصمة ومحيطها اشتعلت

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الديار: وفقا لمصادر امنية مطلعة، فان ما يقلق في احداث يوم السبت الماضي هو ان الامور كانت تحت السيطرة وتم «تنفيس» الاحتقان المرتبط بالتظاهرات التي كانت مزمعة بعدما تبينت هشاشتها، لكن ما حصل مساء كان مفاجئا ولم يكن في الحسبان، والخطير ان ما حصل شكل «بروفة» صادمة استفاد منها اكثر من طرف في الداخل والخارج لقياس مدى «هشاشة» الوضع الداخلي، وتبين انه غير متماسك وقابل «للاشتعال» لاتفه الاسباب عند وجود قرار بادخال البلاد في حرب اهلية، بدليل ان مسرح العمليات في «ثلاثة» من خطوط التماس في العاصمة ومحيطها اشتعلت على خلفية شعارات من مجموعات صغيرة «غير منضبطة»، فيما كان الجميع يظن ان اليوم الطويل من الاستنفار قد انتهى على خير...ولو كان ثمة قرار جدي للفتنة كان اسهل الطرق اليها افتعال اشكالات يسقط خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى، وكان صعبا حينها «لم» الموضوع...لكن هذا لم يحصل.