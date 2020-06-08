ما حقيقة الاشكال الذي تعرض له الوزير السابق فادي جريصاتي في منطقة العاقورة؟

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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق فادي جريصاتي التوضيح الآتي :

تناقل أحد المواقع الاخبارية خبراً عن اشكال حصل مع الوزير السابق فادي جريصاتي في جرود العاقورة

اولاً، ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لان الوزير جريصاتي كان يمارس رياضة المشي في الجبل وليس له مواكب، ومرافقون او حتى سائق خاص.

ثانياً ان المعلومات المتداولة عن حصول اشكال مع الوزير جريصاتي في منطقة العاقورة غير دقيقة، لان الاشكال المقصود حصل بين شبان في الجرود وصودف مرور الوزير جريصاتي وهو بطريقه الى اليمونة ولا علاقة للوزير بالتلاسن لا من قريب ولا من بعيد.

ثالثاً، نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار، لان الوزير يحتفظ بحقه الكامل بملاحقة مروّجي هذه الاخبار.