ضبط أربعة صرافين يتلاعبون بسعر صرف الليرة!

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بجولة على محلات الصيرفة في البقاع للتحقّق من عدم التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي ومنع المضاربة في السوق السوداء، حيث تمّ ضبط أربعة صرافين في محلة شتورا، اثنين يقومان بتصريف الدولار بسعر ٤٣٠٠ ليرة لبنانية وكان سبق أن تم إقفال محليهما بالشمع الأحمر، وآخرين غير شرعيين. وبناء لإشارة النيابة العامة المالية، تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر.