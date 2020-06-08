قوى الامن: تحرير مخطوف في كفرشيما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 01/06/2020، أقدم مجهولون على خطف شخص من الجنسية البنغلادشية من محلة كفرشيما، بعدها ورد اتصال من الخاطفين على هاتف شقيق المخطوف وطلبوا فدية مالية بقيمة 3000 دولار أميركي مقابل ترك الرهينة، مهددين بذبحه في حال لم يتم تأمين المبلغ المالي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف.

ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة خلال ساعات إلى معرفة هوية أفراد العصابة، وتبين أن جميعهم من الجنسية البنغلادشية، وهم كل من:

- م. ع. (مواليد عام 84).

- م. خ. (مواليد عام 89).

- ر. م. (عمرها حوالى 22 سنة).

كما تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد الخاطفين ومكان احتجاز المخطوف، وذلك داخل منزل في محلة كفرشيما - حارة الدير، بحيث وضعت خطة محكمة للعمل على توقيف جميع المتورطين وتحرير المخطوف.

بتاريخ 3/6/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة التابعة للشعبة عملية نوعية وخاطفة، تمكنت خلالها من توقيف الأول على متن دراجة آلية وبرفقته (ر. م.) في محلة كفرشيما، وبالتزامن تمت مداهمة المنزل المتواجد بداخله المخطوف، وعملت القوة على تحريره، وكان مكبلا بجنزير وقطعة قماش، وجرى توقيف الثاني الذي كان يعمل على حراسته.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذهم عملية الخطف المذكورة بغية الحصول على المال.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".