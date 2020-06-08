هذه هي تواريخ المرحلة الرابعة لعودة اللبنانيين من الخارج!

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة حمد حسن، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الإعلام منال عبد الصمد، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني والعقيد هادي أبو شقرا.

وجرى البحث في التحضيرات للمرحلة الرابعة من عودة اللبنانيين من الخارج، والتي ستمتد من 11 إلى 19 حزيران. وسيعقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة للبحث في إجراءات السلامة العامة التي ستواكب خطة إعادة فتح المطار.