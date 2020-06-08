نحو دولة مدنية حقيقية (بقلم د. جيرار ديب)

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بقلم د. جيرار ديب - أستاذ الفكر السياسي في الجامعة اللبنانية -

غرّد الوزير جبران باسيل على حسابه على التويتر قائلًا: "احترام الآخر، التزام الأخلاق، وقبول الأخر، الإحترام للذات... نظامنا الحالي يوّلد الأزمات وتطويره واجب، وتبقى الدولة المدنية هي الخلاص".

الدولة المدنية، هي دولة تحافظ، وتحمي كل أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. هي الدولة التي تبعد الدين وتدخلاته عن السياسة. كما وتجعل من الإنسان مواطنًا حقيقيًا، له حقوق وعليه بالمقابل واجبات تجاه دولته. لكن السؤال الذي يطرح ذاته: هل تُطبّق الدولة المدنية في وطن، ك "لبنان"، بُني على قيمة العيش المشترك والتراضي بين طوائفه، ويطبّق مفهوم المحاصصة، ومبتكر عبارة" ٦و٦ مكرر" في التعيينات والحكم؟ فهل فعلًا نحن كشعب لبناني قادرون على العيش مدنيًا؟

صحيح، أننا نسمع، في الأونة الأخيرة، الكثير من الدعوات لسياسيين، ومسؤولين، ينادون بالانتقال، بلبنان من الطائفية نحو الدولة المدنية. وصحيح أيضًا، أنّ اللبناني، إن تحدثت معه، يعبّر لك عن إعجابه في تطبيق الدولة المدنية في الدول الغربية. ولكن هل النيّة حقيقية عنده ليطبقها في لبنان؟

لا أعتقد ذلك، طالما، ليس هناك ثورة حقيقية، تغذّي الناس عن الحرية والديمقراطية، وتحاكي الوعي القومي، على مثال الثورة الفرنسية عام 1789. أنتجت الثورة في فرنسا المجتمع المدني، وألغت الملكية والإقطاعية المستبدّة. حيث لعب جان جاك روسو، ومونتسكيو، وهوبز، وغيرهم كثر دورًا أساسيًا في بثّ روح الحرية واحترام الإنسان في عقليات الناس، عبر كتاباتهم في مختلف أوروبا. لذا، أتت الثورة لتجسّد تلك المبادئ، وقادها مسؤولون مؤمنون ببناء الدولة المدنية، ومن ثمّ عممت لتصبح نموذجًا في أوروبا.



لبنان اليوم ليس مهيئًا بعد، لثورة 1789، تنقله إلى الدولة المدنية. فلا ثورته حقيقية فيه، ولا ثوار "الهيلا هيلا" مبالون بالدولة المدنية ومبادئها. ففي لبنان اليوم، تصدح أصوات الحرب الطائفية، وتعلو فوق كل صوت. ولم تزل الفتنة فيه تطلّ برأسها، كلما سمعت بتحركات على الأرض، وفي المناطق، ورياض الصلح بتمثاله في بيروت شاهد على ذلك. فما يحصل في وسط بيروت، لا سيما في مناطق كان لها رمزيتها في الحرب الأهلية، كجسر الرينغ، ومنطقة الشياح-عين الرمانة، دليل على أنّ لا وجودة لثورة. بل، ما يحدث يؤكد لنا أن باب الفوضى قد يُفتح على مصراعيه في أي لحظة. فبالأمس ناشد الرئيس عون، الحكماء الذين عايشوا أحداث 1975-1976 وأد الفتنة الناجمة عن المساس بمقدساتنا الروحية والدينية.



نعم لبنان، ليس مهيئاً بعد للعبور نحو الدولة المدنية، بل على العكس، نحن نرى أنه يدخل يومًا بعد يوم، دوامة الأزمات التي لا تنتهي. تلك التي لم تزل من رواسب الماضي، منذ ما قبل تأسيسه إلى اليوم. الطائفية كانت أساس الدستور اللبناني، وحجر الزاوية لتوزيع المناصب، وبعدها دفعت بلبنان إلى أتون الحرب المذهبية. وفي مرحلة السلم الأهلي، غُيّب المسيحي عن الحياة السياسية، فتشكّل عنده نوع من الغبن السياسي الذي أتى الوزير باسيل لإعادة تصحيح تمثيله.



اتُّهم جبران باسيل بأبشع العبارات، فنعت بالطائفي، والمذهبي، والعنصري، وبأنه قد ليمارس سياسة الإلغاء، وإقفال البيوت السياسية. بينما هو وبكلّ بساطة، جاء ليعيد توازن البلد إلى حالته الحقيقية. فلبنان يطير بجناحيه: المسلم والمسيحي! وأيّ جناح يُكسر، يسقط البلد. لهذا نادى بالميثاقية في التوظيف، والتعيين، وبقانون انتخابي عادل، يعيد التمثيل الصحيح للشريك المسيحي. هذا كلّه طالب به، لأنّه يدرك جيدًا، أن لبنان تكوينه طائفي إلى حين تغييره نحو الدولة المدنية.



يدرك جيدًا، الوزير باسيل، أهميه الإنتقال نحو الدولة المدنية، فهي خلاص لبنان. نعم، لأنّها وبكلّ بساطة تحرّر الفرد من الإنتماءات الألية، الأوتوماتيكية المرتكزة على الروابط الدموية والعشائرية والمذهبية، التي يغلب عليها الوعي الجماعي المتحكم بالأفراد. وتدفع به نحو الإنتماءات العضوية، حيث يسيطر الوعي الفردي في بناء العلاقات بين المواطنين، وحيث تغلب الروابط العقلانية بين الأفراد، فيصبح الجميع يعمل لأجل المصلحة العامة، وليس تحقيقًا للمصالح الخاصة.



أحزاب لبنان، باستثناء التيار الوطني الحرّ، لا تعمل على تحقيق الدولة المدنية، لاعتبارات وحسابات ضيقة، إنتخابية، وتسلطية. كيف تريد هذا، ولكل من الأحزاب منطقته، وتدخلاته التي نراها واضحة في التعيينات، وعند التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية. بينما، يبقى التيار الوطني الحرّ، المنتشر في كافة مناطق لبنان، والمنضوي تحت رايته مختلف شرائح المجتمع، في ممارساته الحزبية، مثالًا لمبادئ المدنية الحقيقية. فالتجربة الداخلية الناجحة في التعاطي الهرمي والأفقي بين محازبيه، يشكل النموذج المطلوب.



أخيرًا، إنّ بناء الدولة المدنية، لا يتوقف على الطلب فقط. بل أيضًا، على الممارسة القانونية والتربوية لشعب تربى على التنفّس طائفيًا، ومذهبيًا، ومناطقيًا، وعائليًا. إنّ الإنتقال الى دولة مدنية، لا يكون بين ليلةٍ وضحاها. بل، يسير عبر مسارين: الأول، تربوي يحاكي الأجيال الناشئة تحديدًا، ويبدأ بإعادة التغيير في بعض المناهج، تحديدًا ضمن المواد التي ترتكز على التربية وإنماء الحسّ الوطني. والثاني، قانوني ودستوري، عبر سلسلة إجراءات تطال تعديلات في النصوص والمواد ذات الطابع المذهبي، لا سيما في ما يتعلق بالنفوس، والزواج، والإرث وغيرها.



صحيح، أنّ مشوار الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى، هكذا فإنّ بناء الدولة المدنية يجب أن يبدأ من مكان ما، كي يلمس المواطن صدقية الإنتقال. لهذا كلنا أمل بجمهوريةٍ على رأسها العماد عون، وأبرز حارسيها التيار الوطني الحر.